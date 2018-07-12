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Два цеха завода «РУМО» выставлены на торги
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Два цеха завода «РУМО» выставлены на торги 

РИА «ФедералПресс» 15 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Территориальное управление Росимущества в Нижегородской области выставило на продажу два здания ОАО «РУМО», который находится в стадии банкротства.
Как сообщается на сайте ведомства, здание механического цеха №9 оценивается в 19,83 млн рублей, чугунно-литейного — 91,55 млн рублей. Торги назначены на 8 августа.
Напомним, что проблемы у предприятия начались еще в 2016 г. Тогда же было арестовано имущество и выставлено на торги, чтобы погасить задолженность по зарплате. С октября 2016 года по март 2017 года ОАО «РУМО» было реализовано имущество предприятия на общую сумму более 10 млн рублей.
В феврале 2018 года стало известно, что бывший председатель совета директоров ОАО «РУМО» Юрий Чадаев был признан банкротом.
Фото: Евгений Поторочин
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