Два цеха завода «РУМО» выставлены на торги

Территориальное управление Росимущества Нижегородской области выставило на продажу два здания ОАО «РУМО», который находится в стадии банкротства.

Как сообщается на сайте ведомства, здание механического цеха №9 оценивается в 19,83 млн рублей, чугунно-литейного — 91,55 млн рублей. Торги назначены на 8 августа.

Напомним, что проблемы у предприятия начались еще в 2016 г. Тогда же было арестовано имущество и выставлено на торги, чтобы погасить задолженность по зарплате. С октября 2016 года по март 2017 года ОАО «РУМО» было реализовано имущество предприятия на общую сумму более 10 млн рублей.