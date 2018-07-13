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Воронежский вуз начнёт готовить специалистов по блокчейну
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Воронежский вуз начнёт готовить специалистов по блокчейну 

Вести Воронеж 3 часа назад
Фото: Вести Воронеж
Новый профиль бакалавриата открыт на экономическом факультете. Воронежский государственный университет приступил к подготовке кадров в области цифровой экономики и технологий блокчейн. Об этом сообщила пресс-служба вуза в пятницу, 13 июля. Специалистов будут готовить на базе кафедры информационных технологий и математических методов в экономике экономического факультета. Именно там в новом учебном году откроется новый профиль бакалавриата — «Модели и методы анализа цифровой экономики». Программа обучения предусматривает углубленную подготовку в области использования современных информационных технологий анализа и поддержки принятия решения, технологий цифровойэкономики и технологий блокчейн. — Всё чаще обсуждается тема развития новых технологий, в частности блокчейна. В связи с этим особую актуальность в вузе приобрела и задача подготовки высококвалифицированных кадров для данной отрасли, — пояснили в пресс-службе ВГУ. В мае 2018 года Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов, определяющих регулирование цифровых денег, краудфандинга, ICO в России. Позже стало известно, что российские вузы начнут обучать студентов основам блокчейна и криптовалют. В частности, программы введут в МГУ, ВШЭ, МФТИ, СПбГЭУ. Справка В Воронеже тему криптовалюты и блокчейна начали раскручивать энтузиасты. В 2012-2015 годах майнингом занимались не ради денег, а ради идеи. Романтика исчезла с появлением биржи. Когда курс криптовалюты стремительно вырос, воронежцы поняли, что это прибыльный бизнес. Есть ли в регионе майнеры-миллионеры и как именно они заработали на криптовалюте, читайте в эксклюзивном материале «Вести-Воронеж». Дарья Крымова
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