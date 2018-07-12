ФАС разъяснила позицию по снижению максимальной доли торговых сетей с 25% до 15%

ФАС не поддерживает снижение максимальной доли торговых сетей в регионах с 25% до 15%, в ведомстве считают, что это «преждевременно и нецелесообразно», об этом говорится в сообщении пресс-службы ФАС.

Ранее начальник отдела торговли и непроизводственных услуг управления контроля социальной сферы и торговли ФАС Михаил Гуленков в ходе совещания о совершенствовании закона «О торговле» на площадке комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике заявил, что ФАС в целом поддерживает снижение максимальной доли торговых сетей в регионе до 15%.

«ФАС России не поддерживает понижение (с 25% до 15%) максимальной доли торговой сети в соответствующих границах административно-территориальных образований, при превышении которой торговая сеть не вправе приобретать или арендовать в границах соответствующего административно-территориального образования дополнительную площадь торговых объектов для осуществления торговой деятельности по любым основаниям, в том числе в результате введения в эксплуатацию торговых объектов, участия в торгах, проводимых в целях их приобретения», — говорится в сообщении.

В ФАС отметили, что снижение максимальной доли торговой сети в регионе с 25% до 15% «преждевременно и нецелесообразно» и содержит «риски для обеспечения условий развития конкурентной среды в сфере розничной торговли».

В ведомстве подчеркивают, что считают «необходимым продолжать диалог для поиска оптимального решения», поскольку в настоящее время «участники рынка и органы власти придерживаются различных взглядов».