В Петербурге растет стоимость «вторички»

Исследование Domofond.ru показало, что за первое полугодие квартиры на вторичном рынке Санкт-Петербурга подорожали на 2,8%.

Арендные ставки на однокомнатные квартиры за то же время стали ниже: в среднем по городу наём жилья подешевел на 5,2%. Загородная недвижимость также упала в цене на 1,3%.

Средний рост стоимости по городу составил 2,8% за полгода: если во II полугодии 2017 за квадратный метр просили 112 460 руб., то в I полугодии 2018 — уже 115 603 руб. Динамика в течение полугода оставалась непрерывной: в январе рост составил 0,7%, в феврале цены поднялись на 1,1%, с марта по май стоимость плавно повышалась на 0,4%, 0,2% и 0,4%. На конец июня квартиры стоили больше, чем в декабре: 117 700 за кв. м. (декабрьская цена — 112 967 руб.)

В 11 районах города цены на квадратный метр на вторичном рынке выросли. Больше всего подорожала недвижимость в Московском районе: по итогам полугодия цена «квадрата» здесь прибавила 4,7%. Второе место занял Фрунзенский район: прирост составил 3,2%. Третье место занял Приморский район с ростом в 3,1%. Меньше всего изменилась стоимость жилья в Васильевском и Красносельском районах: здесь она прибавила 1,7% и 1,9% соответственно. В двух районах цена «квадрата» упала: в Петроградском сразу на 8%, а в Выборгском — на 0,4%. Вероятно, цены на жилую недвижимость на вторичном рынке в Санкт-Петербурге еще вырастут.

По итогам полугодия доля спроса на однокомнатные квартиры составила 48,2%, на двухкомнатные — 30,1%, а на трехкомнатные — 17,7%. Доля спроса на многокомнатные (4+ квартиры) минимальна: 4,1%.

Доля однокомнатных квартир в структуре предложения повысилась до 44,3%, доля двухкомнатных уменьшилась до 29,1%, трехкомнатных упала до 20,7%, четырехкомнатных подросла до 5,9%.

Цена предложения на наём жилья в Санкт-Петербурге упала на 5,2%. Если во II полугодии 2017 года средняя стоимость месячной аренды 1-комнатной квартиры составляла 22 785 руб., то в первом полугодии 2018 — 21 590 руб. Снижение ставок наблюдается во всех районах.

Сильнее всего наём подешевел в Петроградском районе на 9,9%, на втором месте Адмиралтейский — здесь падение составило 9,8%. Меньше всего пострадали Калининский и Красносельский районы, в которых цены снизились на 2% и 2,3% соответственно

Стоимость квадратного метра загородного жилья упала на 1,3% — с 41 225 руб. до 40 703 руб. Максимальное падение стоимости — на 1,4% — зафиксировано у домов с площадью от 150 кв. м до 250 кв.м. Следом идет жилье с большей площадью (более 250 кв. м): на него цены снизились на 1%. Дома площадью от 150 кв.м до 250 кв.м потеряли в цене 1,4%. Небольшие площади до 75 кв.м подорожали — на 0,9%.