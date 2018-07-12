Антимонопольщики Германии выявили картельный сговор

EPA-EFE/FRIEDEMANN VOGEL

Москва , 12 июля — «Вести. Экономика». Антимонопольный орган Германии оштрафовал шесть производителей стали, отраслевую ассоциацию и 10 человек в общей сложности на 205 млн евро в ФРГ за влияние на цены и обмен рыночной информацией, передает Reuters

"В течение многих лет компании соглашались на важные аспекты цен на нержавеющую сталь", — говорится в заявлении главы Федеральной антимонопольной службы Германии Андреаса Мандта.

Антимонопольщики ФРГ были предупреждены об установлении цен австрийской сталелитейной компанией Voestalpine, о чем было заявлено после обычной внутренней проверки.

В ноябре 2015 года следователи из антимонопольной службы Германии провели обыски в нескольких офисах и нашли доказательства того, что металлургические компании с 2004 года договаривались об установлении цен на свою продукцию.