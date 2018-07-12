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Антимонопольщики Германии выявили картельный сговор
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Антимонопольщики Германии выявили картельный сговор 

Вести Экономика 16 часов назад
Фото: Вести Экономика
EPA-EFE/FRIEDEMANN VOGEL
Москва, 12 июля — «Вести. Экономика». Антимонопольный орган Германии оштрафовал шесть производителей стали, отраслевую ассоциацию и 10 человек в общей сложности на 205 млн евро в ФРГ за влияние на цены и обмен рыночной информацией, передает Reuters.
"В течение многих лет компании соглашались на важные аспекты цен на нержавеющую сталь", — говорится в заявлении главы Федеральной антимонопольной службы Германии Андреаса Мандта.
Антимонопольщики ФРГ были предупреждены об установлении цен австрийской сталелитейной компанией Voestalpine, о чем было заявлено после обычной внутренней проверки.
В ноябре 2015 года следователи из антимонопольной службы Германии провели обыски в нескольких офисах и нашли доказательства того, что металлургические компании с 2004 года договаривались об установлении цен на свою продукцию.
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