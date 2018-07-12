Ещё
Сколько будет стоить самый прокачанный MacBook Pro 2018
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сколько будет стоить самый прокачанный MacBook Pro 2018 

iPhones.ru 3 часа назад
Фото: iPhones.ru
Сколько будет стоить самый прокачанный MacBook Pro 2018Apple тихонько обновила линейку про-ноутбуков и выкатила обновлённые цены. К чему-чему, а к такому меня жизнь не готовила.
Новый MacBook Pro 15″ в самой топовой комплектации влетит вам в копеечку. Смотрите сами:
Intel Core i9 на 2,9 ГГц  — 32 ГБ оперативной памяти
— Radeon Pro 560X на 4 ГБ  — SSD на 4 ТБ  И за всё это вы отдадите €6699 (~495 тыс.). То есть супермощный ноутбук от Apple обойдётся потенциальному покупателю в полмиллиона рублей!
При переводе в рубли правильнее брать стоимость в евро, поскольку российская цена складывается из цены в евро + налоги.
То есть минимальная цена ноутбука составит 584 тыс. рублей с учётом налогов.
Честно говоря, я не очень понимаю, кому нужен такой мощный ноутбук за просто колоссальные деньги. Выгоднее купить стационарный ПК, либо аналог от конкурентов вдвое дешевле.
И да, зачем в ноутбуке 4 ТБ встроенной памяти?
iPhones.ru: последние новости
20 потрясных штук с AliExpress. Складное ведро? 15 крутых гаджетов из Китая по очень выгодной цене 20 хороших товаров с AliExpress дешевле 100 рублей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС132
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки81
Ответ Москвы Тимошенко, новая работа для Мутко и другие события дня3
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом223
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии148
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
01:01
В Москве стало легче дышать
Общество Новости Москвы
02:18
Трамп пошутил над речью Макрона
В мире Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение