Сколько будет стоить самый прокачанный MacBook Pro 2018

Сколько будет стоить самый прокачанный MacBook Pro 2018Apple тихонько обновила линейку про-ноутбуков и выкатила обновлённые цены. К чему-чему, а к такому меня жизнь не готовила.

Новый MacBook Pro 15″ в самой топовой комплектации влетит вам в копеечку. Смотрите сами:

Intel Core i9 на 2,9 ГГц — 32 ГБ оперативной памяти

— Radeon Pro 560X на 4 ГБ — SSD на 4 ТБ И за всё это вы отдадите €6699 (~495 тыс.). То есть супермощный ноутбук от Apple обойдётся потенциальному покупателю в полмиллиона рублей!

При переводе в рубли правильнее брать стоимость в евро, поскольку российская цена складывается из цены в евро + налоги.

То есть минимальная цена ноутбука составит 584 тыс. рублей с учётом налогов.

Честно говоря, я не очень понимаю, кому нужен такой мощный ноутбук за просто колоссальные деньги. Выгоднее купить стационарный ПК, либо аналог от конкурентов вдвое дешевле.

И да, зачем в ноутбуке 4 ТБ встроенной памяти?