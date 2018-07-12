Изогнутый монитор Philips 278E9 поддерживает AMD Freesync

Анонсирован монитор Philips 278E9 для геймеров с поддержкой технологии AMD Freesync. Модель характеризуется в первую очередь изогнутой формой экрана и качественной матрицей VA, но стоит при этом вполне вменяемых денег.

После релиза, который состоится со дня на день, цена монитора Philips 278E9 составит ровно 260 долларов США. Его экран поддерживает разрешение Full HD при диагонали 27 дюймов, у него есть поддержка технологии AMD Freesync для очень динамичных игрушек и 102-процентный охват цветового пространства NTSC, хотя это уже очевидный маркетинг. В мониторе есть контрастность 3000:1, стандартная яркость 250 единиц, углы обзора 178 градусов по вертикали и горизонтали, а также время отклика матрицы всего 4 миллисекунды, что тоже хорошо для игр.

Низкая стоимость монитора 278E9 при всех его достоинствах означает, что производитель все же на чем-то сэкономил, точнее, на подставке — она умеет регулировать лишь наклон экрана, и больше ничего. Зато здесь есть 6-ваттная акустика и сразу три входа — HDMI, DisplayPort 1.2 и винтажный аналоговый VGA, что позволяет подключать монитор даже к очень старым компьютерам. Цена Philips 278E9, напомним, составит 260 долларов США.