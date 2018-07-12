Дональд Трамп возьмется за крипто-мошенников

11 июля, президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому будет сформирована группа, основным направлением работы которой станет исследование и пресечение мошенничества в области криптовалют.

На данный момент отсутствуют детали, однако вероятно, по итогам расследования будет представлен отчет с предложениями. Далее все будет зависеть от решения президента. Вмешательство правительства США в вопросы, связанные с безопасностью крипто-сферы, не стало сюрпризом для общественности. Ранее в 2018 году было объявлено о ведении полномасштабной работы для формирования регуляции основных вопросов. Также в феврале департамент юстиции сформировал целевую группу для исследования угрозы кибератак.

Решительные действия позволят продвинуться в деле регуляции вопросов о криптовалютах, ICO, возможностях инвестирования и проч. Следствием станет формирование условий для предоставления стабильности командам блокчейн-проектов. В любом случае, весь криптомир будет следить за ходом работы сформированной группы, поскольку результаты исследований могут повлиять на положение рынка криптовалют и их статус в США.

Еще одной интересной темой являются отношения США с криптовалютой Эль Петро. Ранее мы разбирались в том, почему Трамп наложил на нее запрет.

текст: Евгения Лиходей, фото: EPA