Apple представила новые MacBook Pro

Обновились 13-дюймовая и 15-дюймовая модели с тачбаром. Они могут похвастаться обновлённым железом и более тихой клавиатурой.

Ноутбуки получили шестиядерные процессоры Intel Core восьмого поколения, до 32 ГБ оперативной памяти, до 4 ТБ на твёрдотельных накопителях, дисплеи True Tone, чипы Apple T2, более тихие клавиатуры третьего поколения и так далее.