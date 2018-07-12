Apple представила новые MacBook Pro 

Обновились 13-дюймовая и 15-дюймовая модели с тачбаром. Они могут похвастаться обновлённым железом и более тихой клавиатурой.
Ноутбуки получили шестиядерные процессоры Intel Core восьмого поколения, до 32 ГБ оперативной памяти, до 4 ТБ на твёрдотельных накопителях, дисплеи True Tone, чипы Apple T2, более тихие клавиатуры третьего поколения и так далее.
Apple уже начала продажи в ряде регионов. Обновлённый 13-дюймовый MacBook Pro с тачбаром доступен по цене от 1799 долларов США, а 15-дюймовый MacBook Pro с тачбаром — от 2399 долларов США.