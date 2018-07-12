Турции грозит гиперинфляция и массовая миграция? 

Москва, 12 июля — «Вести. Экономика». После победы на выборах, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял ряд непопулярных мер, спровоцировав новый обвал на финансовых рынках страны. Может ли такая политика привести к гиперинфляции?Турция пока далека от гиперинфляции, однако путь ее дальнейшего развития, который был выбран, — гарантированный способ к этому прийти, считает автор блога Mike Mish ShedlockС понедельника лира потеряла к доллару почти 7%, при этом в моменте снижение было даже более сильным. Новая волна распродаж была спровоцирована назначениями в кабинет министров. Ранее «Вести. Экономики» уже писали, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган назначил своего зятя на пост министра финансов, а также не включил в состав правительства другого известного политика, отвечавшего за экономику. Избавлялись инвесторы также от акций и облигаций Турции. В итоге доходность по долларовым облигациям со сроком погашения в октябре 2028 г. выросла с 6,8% на прошлой неделе до примерно 7,15%. Все это существенно осложняет жизнь, поскольку рынок капитала уже, по сути, закрыт. Существует реальная опасность того, что это приведет к полноценному валютному кризису. В такой ситуации сильное падение курса валюты угрожает способности правительства и местных компаний обслуживать внешний долг. По данным Международного валютного фонда, Турция имеет один из самых высоких уровней внешней задолженности среди развивающихся стран — 53,4% от валового внутреннего продукта (ВВП).
Пока конъюнктура была благоприятной, местные компании занимали миллиарды долларов, сделав их самих и экономику в целом крайне уязвимой в случае девальвации валюты. В этом году лира потеряла примерно пятую часть своей стоимости. Напомним, что инвесторы и спекулянты начали заранее играть на понижение в преддверии президентских выборов. Сомнений в победе Эрдогана не было, но были опасения, что он лишит ЦБ независимости и начнет проводить мягкую политику. Эрдоган назвал высокие процентные ставки «матерью и отцом всех зол», и участники рынка всерьез обеспокоились тем, что президент помешает ЦБ бороться с инфляционным давлением. В понедельник Эрдоган только усилил эти опасения, поскольку теперь именно президент будет назначать главу ЦБ и его заместителей. Кроме того, давление на СМИ будет сохраняться. Управление печати и информации, которое выдавало официальные документы турецким и иностранным журналистам, было упразднено, и его полномочия были переданы непосредственно президенту. Ниже приведем некоторые примеры гиперинфляции и доказательства того, что это скорее явление политическое, чем экономическое, точнее его причиной является политика. Германия после Второй мировой войны не имела возможности выплачивать репарации и была вынуждена включить печатный станок, что привело к гиперинфляции. Премьер-министр Зимбабве Роберт Мугабе отбирал землю, чтобы отдать народу. Результатом стало бегство капитала. Страна рухнула, как и валюта. Чтобы бороться с нищетой, президенты Венесуэлы Уго Чавес и Николас Мадуро решили дать людям дешевый бензин. В долларовом выражении бензин теперь стоит копейки, но вы не найдете никого бензина по этой цене. Страна находится в жесточайшем кризисе, хотя, конечно, основные причины вовсе не в бензине. Тем не менее, по мнению автора, Турция находится на верном пути, чтобы стать второй Венесуэлой. Эрдоган посадил в тюрьму политических оппонентов, подмял под себя суды, прессу, теперь еще будет контролировать важнейшие экономические и финансовые органы власти. Все это с высокой долей вероятности приведет к гиперинфляции, победить которую крайне трудно. Но здесь кроется еще одна проблема. Как только начнется гиперинфляция и жесткая стадия кризиса, люди начнут массово уезжать из страны. Соседнюю Грецию наводнят беженцы из Турции, и ЕС вряд ли готов к такому повороту событий.