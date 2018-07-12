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Рынок труда Ленобласти растет
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Рынок труда Ленобласти растет 

Ivyborg.ru 4 часа назад
Аналитики портала HeadHunter проанализировали ситуацию на рынке труда Ленинградской области и выявили пять ключевых трендов, связанных с активностью соискателей и работодателей в апреле-июне 2018 года.
Согласно результату исследования, в 2018 году рынок вакансий в Ленобласти начал восстанавливаться после провала в 2017 году и набирает рост. Компании стали активнее набирать персонал из разных профессиональных областей. Так, число вакансий в апреле, мае и июне по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 82%.
В топе по спросу у работодателей соискатели из сфер продаж (35% от общего числа вакансий в Ленобласти), производства (12%), рабочий персонал (18%) и начинающие специалисты (12%)..
Количество резюме от жителей Ленобласти в апреле-июне текущего года также возросло — на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
С другой стороны, показатель уровня конкуренции все ниже — в среднем на одну вакансию в 47 регионе в июне приходилось всего 2 резюме, что ниже нормы в три раза.
Cреднее предложение по заработной плате для работников разных специализаций на hh.ru в апреле-июне равнялось 37 тыс. рублей.
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