Игорный бизнес принёс бюджету Приморского края в мае более 9 млн рублей

Сумма налоговых поступлений от игорного бизнеса в бюджет Приморского края за первые пять месяцев 2018 года составила около 45 млн рублей. Об этом говорится в отчете об исполнении краевого бюджета, опубликованном на сайте администрации Приморского края. Согласно отчету, на 1 июня поступления в бюджет региона от налога на игорный бизнес составили 44,98 млн рублей. За май сумма налоговых поступлений составила 9,14 млн рублей.

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