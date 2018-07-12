В Амурской области в 2018 году заработает автоклавно-металлургический комбинат

С вводом предприятия добыча золота в регионе увеличится на 10 тонн в год, сообщила в четверг пресс-служба правительства области.

«Врио губернатора Амурской области Василий Орлов посетил строящийся автоклавный гидрометаллургический комбинат в Магдагачинском районе. Предприятие золотодобывающей компании «Петропавловск» станет вторым в России по обработке золотосодержащих пород автоклавным способом, эффективность такого метода позволяет извлекать из руды более 85% золота. Запустить комбинат намерены в конце текущего года, с вводом комбината в работу добыча золота в Приамурье увеличится на 10 тонн в год», — говорится в сообщении.

По данным правительства, с увеличением объемов добычи золота Приамурье сможет подняться на второе место в России по добыче этого металла. «Совокупные инвестиции в автоклавный комплекс составят около 500 миллионов долларов. После запуска этого проекта налоговые поступления в бюджет составят около 600 миллионов, и ими мы будем обеспечены несколько десятилетий», — сказал во время визита на комбинат врио губернатора Амурской области Василий Орлов.

Планируется что на предприятии будут работать около 800 человек. Часть из них уже прошла подготовку в профильных учебных заведениях Приамурья.