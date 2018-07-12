Троллейбусы и трамваи в Саратове поднимают цены

Идею поднять цены в общественном электротранспорте озвучил глава администрации областного центра.

Михаил Исаев еще раз напомнил, что подорожание билетов неизбежно. Ранее эта тема уже поднималась депутатами городской дум Саратова . Однако сроки роста стоимости проезда обозначены были весьма расплывчато.

Сегодня, 12 июля, стало известно, что цены повысятся, скорее всего, уже с 1 августа текущего года. Причем, значительно — почти на треть.

Вместо привычных 17 рублей билеты на троллейбусы и трамваи предлагается продавать за 23 рубля. В качестве варианта рассматривается оплата банковской картой, которая в этом случае может стоит дешевле — 21 рубль.