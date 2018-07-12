Троллейбусы и трамваи в Саратове поднимают цены 

Идею поднять цены в общественном электротранспорте озвучил глава администрации областного центра.
Михаил Исаев еще раз напомнил, что подорожание билетов неизбежно. Ранее эта тема уже поднималась депутатами городской дум Саратова. Однако сроки роста стоимости проезда обозначены были весьма расплывчато.
Сегодня, 12 июля, стало известно, что цены повысятся, скорее всего, уже с 1 августа текущего года. Причем, значительно — почти на треть.
Вместо привычных 17 рублей билеты на троллейбусы и трамваи предлагается продавать за 23 рубля. В качестве варианта рассматривается оплата банковской картой, которая в этом случае может стоит дешевле — 21 рубль.