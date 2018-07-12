ЦБ ожидает рассмотрения законопроекта о системе квалификации инвесторов осенью 2018 года

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 июля. / ТАСС /. Банк России ожидает рассмотрения Госдумой законопроекта о системе квалификации инвесторов этой осенью. Об этом сообщил журналистам в Ростове-на-Дону глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил Мамута.

"В прошлом году мы разработали концепцию квалификации розничных инвесторов, потому что действующая модель показала свою неэффективность и несоответствие, в том числе международным подходам, которые были внедрены в последние несколько лет. Эта концепция должна трансформироваться в законопроект в ближайшее время, мы со своей стороны хотим, чтобы она в осеннюю сессию была рассмотрена правительством и Госдумой, к этому мы будем стремиться", — сказал он.

Мамута отметил, что на фоне снижения ставок по депозитам количество розничных инвесторов, которые приходят на финансовый рынок, растет. «Мы это поддерживаем, так как розничные инвесторы — это еще недооцененный ресурс развития отечественной экономики. Но мы должны быть уверены, что, если на этом рынке будет не 200 тыс. и не миллион, а 5-10 млн розничных инвесторов, то их права не будут нарушены и они будут должным образом защищены. И внедрение системы квалификации как раз направлено на решение этой задачи», — пояснил он.

Мамута уточнил, что уровень розничного инвестора зависит от его уровня знаний, образования, опыта работы, который позволяет профессионально оценивать финансовые риски, а также от уровня его благосостояния, «потому что человек, у которого есть свободные 20 млн руб. очевидно рискует меньше, чем человек, у которого есть 200 тыс.».

"Мы планируем, что будет совершен переход к системе, в которой выделяется категория двух видов неквалифицированных инвесторов — обычные и особо защищаемые. Особо защищаемые — это люди, у которых размещается не более 400 тыс. руб. и может быть это вообще последние деньги, которые есть у человека. И есть квалифицированные и профессиональные инвесторы", — добавил он.

Ранее сообщалось, что Банк России предлагает расширить классификацию инвесторов на российском финансовом рынке, вместо двух категорий (квалифицированных и неквалифицированных игроков) может появиться три: квалифицированные, правомочные и розничные.