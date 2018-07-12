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Калмыкия остается одним из лидеров России по росту зарплат
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Калмыкия остается одним из лидеров России по росту зарплат 

РИА «ФедералПресс» 6 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Калмыкия вошла в пятерку субъектов РФ по темпам роста номинальной начисленной заработной платы. По данным «РИА Рейтинг» показатель в республике в январе-апреле 2018 года вырос на 14,4% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и достиг 24,2 тыс. рублей.
Лидером по динамике стала Республика Ингушетия, где рост начисленных зарплат составил 15,6%. Впереди Калмыки также Забайкальский край, Кемеровская и Омская области. В лидирующей группе на 8-м месте и Крым, где за год зарплаты выросли на 13,8% (до 27,6 тыс. руб.). Волгоградская область по темпам роста на 28-м месте, зарплаты выросли на 11,3% до 29,17 тыс. Зарплаты в Астраханской области выросли на 10,8%, их средний размер 31,29 тыс. рублей.
Как ранее «ФедералПресс» сообщал, что Волгоградская область впервые обогнала по зарплатам Ростовскую, но реальные доходы в Волгограде продолжают снижаться.
Напомним, что в 2017 году Калмыкия стала единственным регионом России, где ежемесячно росли реальные доходы населения.
По мнению экспертов РИА Рейтинг, во второй половине года рост зарплат продолжит замедляться и по итогам 2018 столь высокие темпы роста, скорее всего, не удастся сохранить.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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