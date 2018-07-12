Калмыкия остается одним из лидеров России по росту зарплат

Калмыкия вошла в пятерку субъектов РФ по темпам роста номинальной начисленной заработной платы. По данным « РИА Рейтинг» показатель в республике в январе-апреле 2018 года вырос на 14,4% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и достиг 24,2 тыс. рублей.

Как ранее «ФедералПресс» сообщал, что Волгоградская область впервые обогнала по зарплатам Ростовскую, но реальные доходы в Волгограде продолжают снижаться.

Напомним, что в 2017 году Калмыкия стала единственным регионом России, где ежемесячно росли реальные доходы населения.

По мнению экспертов РИА Рейтинг, во второй половине года рост зарплат продолжит замедляться и по итогам 2018 столь высокие темпы роста, скорее всего, не удастся сохранить.