Банк «Взаимодействие» обновил депозитную линейку

Так, депозит «Пенсионер» открывается в сумме от 1 тыс. рублей на полгода под 3% годовых, на год — под 4%. Пополнение вклада предусмотрено без частичного снятия средств. Проценты ежемесячно выплачиваются или капитализируются.

Продуктовый виджет

Вклад «Классика» доступен в сумме от 10 тыс. рублей под 4%, от 500 долларов/евро — под 0,1%. Срок — год. Дополнительные взносы и расходные операции не осуществляются. Проценты выплачиваются в конце срока.

Елена Хвостова. «В случае досрочного расторжении договора по вкладу «Пенсионер» проценты выплачиваются на льготных условиях, а по «Классике» — по ставке вклада до востребования», — уточняет эксперт по вкладам Банки.ру

Завершен прием вкладов «4 сезона», «Сочный процент», «Сибиряк», «Экспресс», «Пенсионный+», «Стабильный процент».