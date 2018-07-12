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Банк «Взаимодействие» обновил депозитную линейку
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Банк «Взаимодействие» обновил депозитную линейку 

Банки.ру 6 часов назад
Новосибирский банк «Взаимодействие» обновил линейку вкладов.
Так, депозит «Пенсионер» открывается в сумме от 1 тыс. рублей на полгода под 3% годовых, на год — под 4%. Пополнение вклада предусмотрено без частичного снятия средств. Проценты ежемесячно выплачиваются или капитализируются.
Продуктовый виджет
Вклад «Классика» доступен в сумме от 10 тыс. рублей под 4%, от 500 долларов/евро — под 0,1%. Срок — год. Дополнительные взносы и расходные операции не осуществляются. Проценты выплачиваются в конце срока.
«В случае досрочного расторжении договора по вкладу «Пенсионер» проценты выплачиваются на льготных условиях, а по «Классике» — по ставке вклада до востребования», — уточняет эксперт по вкладам Банки.ру Елена Хвостова.
Завершен прием вкладов «4 сезона», «Сочный процент», «Сибиряк», «Экспресс», «Пенсионный+», «Стабильный процент».
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