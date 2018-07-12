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AR-очки Magic Leap появятся этим летом
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AR-очки Magic Leap появятся этим летом 

Игромания.ру 10 часов назад
Фото: Игромания.ру
Компания Magic Leap раскрыла, наконец, сроки выхода первой версии своей гарнитуры дополненной и смешанной реальности. Издание Engadget сообщает, что устройство появится этим летом и будет работать на основе чипсета Tegra X2 производства NVIDIA. Точно такой же установлен в консоли Nintendo Switch.
Другие спецификации пока не уточняются, зато известно название — Creator One. Из ранних утечек мы также знаем, что новинкой можно будет управлять с помощью жестов, взгляда или физического контроллера.
По некоторым данным, первая версия будет дорогой — 1000-1500 долларов, однако затем, вероятно, цена упадёт. Ранее компания уже показывала рабочий прототип, а также говорила, что конечное изделие будет дешёвым — в районе 100 долларов.
А пару дней назад американский телеком-холдинг AT&T инвестировал в Magic Leap и получил эксклюзивное право на первые розничные продажи. Они будут проходить в ряде городов США, в числе которых — Атланта, Бостон, Чикаго, Лос-Анджелес и Сан-Франциско.
В марте этого года стартап привлёк 461 миллион долларов инвестиций, а общий объём их с 2010 года превысил 2 миллиарда долларов. И это при отсутствии готовой технологии на рынке.
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