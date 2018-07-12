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Администрация Ижевска намерена привлечь кредиты на 900 млн рублей
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Администрация Ижевска намерена привлечь кредиты на 900 млн рублей 

Rambler News Service 6 часов назад
Фото: Izhlife
Администрация Ижевска решила привлечь 900 млн кредитов для финансирования дефицита бюджета и погашения долговых обязательств муниципального образования, пишет Udm-info.ru со ссылкой на администрацию.
Для привлечения кредитования будут проведены три электронных аукциона. Соответствующее распоряжения подвисал врио главы МО «Город Ижевск» Алексей Тимофеев.
Лимит по каждому из трех аукционов обозначен на уровне 300 млн руб., а начальная (максимальная) цена контрактов (проценты, которые город готов заплатить кредиторам) составит в двух случаях 72,9 млн руб., в третьем — 76,59 млн руб.
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