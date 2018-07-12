Тайваньская компания разрабатывает новую криптовалюту

Москва, 12 июля — «Вести. Экономика».Green World Fintech Services, базирующаяся в Тайване, планирует выпустить токен ERC-20, обеспеченный новыми тайваньскими долларами (NTD). Тайваньский цифровой токен (TWDT) будет создан для упрощения взаимодействия криптовалтных бирж с местными банками. Тайваньская компания Green World Fintech Services объявила, что введет на финансовые рынки страны новую цифровую валюту, которая будет привязана к стоимости Нового Тайваньского Доллара (NTD). Новая цифровая валюта разрабатывается на блокчейне Ethereum и получит название Тайваньский цифровой токен (TWDT). Стоимость криптовалюты привязана к NTD, а монета будет продаваться в соответствии со стандартизованным набором цифровых правил, известным как ERC20.Green World подтвердила, что запатентовала процесс dollar-to-token, который, как утверждают представители компании, защитит TWDT от мошенничества и отмывания денег. Пользователей обяжут предоставлять о себе полную личную информацию, которая будет проверятся до начала работы с токеном TWDT. После регистрации клиент сможет перевести свои средства на доверительный счет Green Circle Technology, затем Green World предоставит столько же монет на криптовалютный счет. Green World будет сотрудничать с Тайваньскими банками, поскольку криптовалютные аккаунты пользователей будут привязаны к «доверенным банковским счетам» в качестве средства проверки личной информации. После запуска Green World надеется сделать токены доступными для покупки в сети интернет и через терминалы, расположенные в магазинах. Ожидается, что привязка TWDT к местной валюте, повысит уверенность пользователей в относительной стабильности цифровой монеты. Кроме того, Green World является владельцем одной из трех ведущих электронных платежных систем на Тайване сети EC Pay. Для компании создание цифровой валюты, которая будет совместима с ее платежными системами, является мотивированным решением.