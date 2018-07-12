Биржи Европы растут в рамках коррекции

Основные биржи Европы в четверг демонстрируют положительную динамику после ощутимого падения накануне на фоне обострения торгового конфликта между США Китаем , свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.27 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,6%, до 7637,8 пункта, французский CAC 40 на 0,32%, до 5371,08 пункта, немецкий DAX — на 0,34%, до 12458,16 пункта.

Рост на европейских биржах в четверг отмечается после того, как в среду они закрылись снижением на 1,3-1,5%, отреагировав на сообщения о том, что американские власти готовятся ввести дополнительные пошлины в 10% на товары из Китая, годовой объем экспорта которых оставляет 200 миллиардов долларов.

"Вчера фондовые рынки США и Европы последовали за снижением на биржах Азии, отреагировав на предложения Трампа о дополнительных пошлинах (в отношении товаров из КНР — ред.), но сегодня инвесторы, похоже, придерживаются более оптимистичных взглядов относительно перспектив окончательного разрешения конфликта", — приводит агентство MarketWatch мнение аналитиков Daiwa Capital Markets.

Кроме того, определенное влияние на настроения инвесторов оказывают внутренние статданные. Так, Федеральное статистическое бюро Германии (Destatis) до открытия торгов сообщило, что инфляция в стране в июне в годовом выражении, по окончательной оценке, составила 2,1%. В месячном выражении инфляция составила 0,1%. Показатели совпали с прогнозом аналитиков.

Также с оптимизмом рынки восприняли данные европейского статистического агентства Евростат о том, что объем промышленного производства в еврозоне в мае вырос на 1,3% в месячном выражении и на 2,4% — в годовом. Аналитики полагали, что объем промпроизводства в мае вырос на 1,2% к апрелю и на 2,1% в годовом исчислении.