На вторичном рынке Самары квартиры продаются за 58 тыс. руб. за 1 кв. метр

В декабре прошлого года этот показатель был равен 57,8 тыс. руб. за «квадрат».

Больше всего подорожала недвижимость в Октябрьском районе: по итогам полугодия цена повысилась 2%. На втором месте Красноглинский район: прирост составил 1,5%. Единственный район, в котором стоимость упала — Куйбышевский (жилье потеряло в стоимости 0,2%).

Самым дорогим по стоимости жилья продолжает оставаться Ленинский район, здесь 1 кв. м жилой недвижимости стоит 78,4 тыс. рублей. В Самарском районе цена чуть ниже — 75,2 тыс. рублей.

За полгода несколько упала доля спроса на однокомнатные и двухкомнатные квартиры. Однако это жилье остается лидерами по продажам. В структуре предложения их доля составляет 43,3% и 31% соответственно.

Кроме того, за первые шесть месяцев текущего года, по оценкам экспертов Domofond.ru, увеличилась стоимость 1 кв. м загородной недвижимости. Повышение составило 2,7% и сейчас составляет 36,9 тыс. руб. за 1 кв. метр.