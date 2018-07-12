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Стоимость жилья в Ванкувере подскочила на 40% за последние три года
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Стоимость жилья в Ванкувере подскочила на 40% за последние три года 

Prian.ru 7 часов назад
Фото: Prian.ru
В районе Ванкувера базовая средняя стоимость жилья составляет около $1,6 млн В Восточном Ванкувере за эти деньги можно купить скромный двухэтажный дом, а в более эксклюзивном Западном — ничего, так как цены здесь начинаются от $3 миллионов. Увеличение процентных ставок по ипотечным кредитам за последние три квартала усугубило доступность жилья в регионе. Прогнозируется дальнейший рост в этом году, сообщает The NY Times.
В попытке замедлить спрос, особенно со стороны иностранных покупателей, провинциальные и местные органы власти ввели ряд финансовых ограничений. Зарубежные инвесторы теперь должны платить налог в размере 20% от цены продажи дома, хотя еще недавно цифра была на 5% ниже. Ванкувер также пытается препятствовать инвесторам, которые не живут в своих домах или арендуют их, взимая налог на пустые жилые объекты в размере 1% от налогооблагаемой стоимости.
Эти меры замедлили продажи, особенно элитной недвижимости. В Lions Bay цены снизились на 5,5% в прошлые 3 месяца. Но повышающиеся налоги вынуждают искать более дешевое жилье, увеличивая спрос на квартиры. В центре Ванкувера цены на апартаменты начинаются от $9 690 и могут доходить до $26 910 за кв.м, сказал агент Engel & Volkers Эндрю г. Каррос. Хотя, по мнению экспертов, в скором времени жилье в Ванкувере станет более доступным.
Доля сделок с иностранными покупателями составляет около 3% по сравнению с примерно 10% до введения налога в 2016 году. Материковый Китай на сегодняшний день является самой большой группой зарубежных инвесторов, приобретающих жилье в Ванкувере, в то время как курортная зона Уистлер привлекает американцев и японцев.
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