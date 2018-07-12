Безумные инвесторы

Москва, 12 июля — «Вести. Экономика». Советский киножурнал «Фитиль» обычно начинался со слов — В наше время, технологического прогресса, когда ЭВМ начинают заменять человека происходит следующее…

Олег Богданов, главный аналитик Телетрейд Групп

Начну и я приблизительно так же. В наше время, когда за последние 30 лет мировой финансовый рынок пережил несколько кризисов, лопнули пузыри доткомов и недвижимости, когда алгоритмические системы вытесняют человека из процесса торговли и управляют активами, повинуясь некоему «высшему разуму» происходит следующее. На американском фондовом рынке есть разные компании — большие и малые, технологичные и сырьевые и т.д. Они делятся на секторы, на группы из них составляют всем известные индексы DJIA NASDAQ100 SP500. Есть такой индекс мелких и средних названий Russell2000. Недавно он обновил свой исторический максимум и достиг уровня 2008 пунктов. Я решил внимательней приглядеться к этому «чуду». После непродолжительного просмотра у меня появилась испарина и глаза начали округляться. Оказывается P/E (доход на акцию) этого индекса на конец мая составлял 88! Для сравнения, в индексе SP500 P/E сейчас 24 и это много, даже очень много. По классике, нормальным средним уровнем считается 12-14. Даже в период пузыря доткомов только у некоторых, самых «отмороженных» компаний уровень P/E доходил до цифр близких к 90. Может там есть дивидендная доходность? Нет, уровень DIV YIELD в Russell 2000 1.28 — в SP500 выше — 1.98. Причем, заметьте, дивидендная доходность в Russell2000 за год упала с 1.45 до 1.28, а значение индекса за год увеличилось почти на 20%. Я уже молчу о том, что доходности в Russell 2000 сейчас ниже доходностей коротких гособлигаций США, где уровни около 2%, и даже ставки овернайт SOFR, которая периодически уходит выше 2%. Дальше я решил посмотреть отдельные компании. Может там зарыт клад, может там есть идея сформулированная еще в Святом Писании «и последние станут первыми», то есть надежда на то, что из мелкой провинциальной американской компании вырастет новый Apple или Google. Но нет. Большинство компаний там занимаются сервисом на заправках, гостиницами, локальным интернет обслуживанием, есть биотехнологии, есть мелкая нефтянка и прочий ширпотреб. Не могу себе представить закусочную с двумя номерами для заблудившихся ковбоев где-нибудь в Кентукки, которая станет глобальным игроком на мировом рынке HoReCa. Теперь по списку. Выборочно. Все 2000 компаний посмотреть затруднительно. На букву А беру первую попавшуюся методом тыка. Попалась Acorda Therapeutics (ACOR), занимается биотехнологиями. За последний год акции компании выросли с 20 до 29 долларов. Капитализация компании 1 млрд 386 млн долларов. Доход на акцию минус 46 центов, годовой убыток 223 млн долларов. Понятно, ну может случайно попалась. Идем дальше, например, ну какую букву?, давайте Q. Ткнул на Quinstreet Inc (QNST), интернет компания. Акции за год выросли с 5 до 14 долларов. Капитализация 670 млн долларов. Годовой убыток 12 млн долларов! И так потом прошел еще около 180 компаний и, поверьте, результаты были аналогичными. У 80% компаний убытки!Я понимаю, теперь Wealth Management работает не так как в 20 веке. Везде алгоритмы. Ротации из сектора в сектор. Работают масштабно, большими мазками, через фонды, через ETF. Они клиенту предлагают идею — нужно из крупных уходить в средние и мелкие из-за того-то и того-то. Клиент даже кивать боится, его завораживает процесс. Старый ассет-менеджмент отличается от нового, как искусство Возрождения от постмодернизма. Теперь это не инвестирование, а перформенс. Боюсь, что только этот перформенс скоро трагически закончится. Как писал великий поэт эпохи Возрождения Ф. Петрарка:В небытие, как плоть, надежда канет, И ненависть и страх, и смех и слезы Одновременно свой окончат век, И нам при этом очевидно станет, Как часто вводят в заблужденье грезы, Как может в призрак верить человек.