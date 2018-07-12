Грузооборот морских портов РФ в январе-июне 2018 г. вырос на 2,8%, до 394,8 млн тонн

Тепы роста грузооборота в отчетном периоде замедлились почти до минимального значения с начала года, которое было зафиксировано в январе — 2,4%. В январе-феврале текущего года рост грузооборота составлял 4,4%, в январе-марте — 3,4%, в январе-апреле — 3,7%. В прошлом году темпы роста грузооборота по итогам шести месяцев находились на высоком уровне — 11,3%.

Объем перевалки сухих грузов за отчетный период составил 188,76 млн тонн (+8,5%). Перевалка наливных грузов сократилась на 2%, до 206 млн тонн.

Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна вырос на 5,8%, до 133,27 млн тонн. В том числе наливных грузов перевалено 75,21 млн тонн (+0,2%), сухих — 58,05 млн тонн (+14%). Грузооборот портов Балтийского бассейна составил 122,6 млн тонн. Относительно января-июня 2017 года грузооборот бассейна сократился на 1,6% (перевалка наливных грузов упала на 8,3%). Портами Дальневосточного бассейна перевалено 98,16 млн тонн, что превышает аналогичный период прошлого года на 2,3%.

Грузооборот портов Арктического бассейна вырос на 7,2%, до 38,32 млн тонн, Каспийского — на 39,1%, до 2,42 млн тонн.