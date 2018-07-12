Ещё
Стоимость подключения граждан к газопроводам снизится
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стоимость подключения граждан к газопроводам снизится 

Парламентская газета 10 часов назад
Фото: Парламентская газета
Регионы получат возможность вкладывать свободные деньги в подготовку населённых пунктов к газификации, минимизировав тем самым издержки граждан при подключении к газопроводам. Соответствующий законопроект, ранее принятый Госдумой, поддержал Комитет Совета Федерации по экономической политике.
Член Комитета Юрий Важенин пояснил, что принятие документа поспособствует темпам газификации в России и даст возможность за счёт местных бюджетов более активно проводить подготовительную работу подведения газопроводов к населённым пунктам.
«Сегодня регионы не могут заниматься вопросами подготовки к газификации. Магистраль условно проводит Газпром, а за подключение внутри населённых пунктов плати 100 или 300 тысяч. Сегодня при наличии средств в регионах деньги могут быть вложены в подготовку населённых пунктов и минимизировать потери граждан», — уточнил сенатор.
Он также отметил, что закон определяет ответственных за точность прогнозов по заполнению газопроводов, которые сейчас в иных случаях соответствуют запланированному объёму лишь на 30 процентов, что значительно снижает рентабельность проектов.
Парламентская газета: последние новости
Всемирный банк зафиксировал рост экономики России Иностранные туристы в России будут тратить больше, считают эксперты Стало известно, когда в России заработает альтернатива зарубежным офшорам
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Солсбери произошел новый инцидент122
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала94
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС168
Умер Виктор Фетисов3
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение