Стоимость подключения граждан к газопроводам снизится

Регионы получат возможность вкладывать свободные деньги в подготовку населённых пунктов к газификации, минимизировав тем самым издержки граждан при подключении к газопроводам. Соответствующий законопроект, ранее принятый Госдумой , поддержал Комитет Совета Федерации по экономической политике.

Член Комитета Юрий Важенин пояснил, что принятие документа поспособствует темпам газификации в России и даст возможность за счёт местных бюджетов более активно проводить подготовительную работу подведения газопроводов к населённым пунктам.

«Сегодня регионы не могут заниматься вопросами подготовки к газификации. Магистраль условно проводит Газпром , а за подключение внутри населённых пунктов плати 100 или 300 тысяч. Сегодня при наличии средств в регионах деньги могут быть вложены в подготовку населённых пунктов и минимизировать потери граждан», — уточнил сенатор.

Он также отметил, что закон определяет ответственных за точность прогнозов по заполнению газопроводов, которые сейчас в иных случаях соответствуют запланированному объёму лишь на 30 процентов, что значительно снижает рентабельность проектов.