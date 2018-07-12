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Правительство Индии пересмотрит свое отношение к криптовалютам
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Правительство Индии пересмотрит свое отношение к криптовалютам 

BitCryptoNews 10 часов назад
Фото: BitCryptoNews
После продолжительных дебатов относительно роли криптовалют в Индии, эффективности и благоразумности введения запрета, в конечном итоге все угрозы могут сойти на «нет».
Об этом с изданием Quartz поделился инсайдер, имеющий доступ к первоисточникам в правительстве. Он считает, что ситуация обернется следующим образом: «Я не могу сказать, что в правительстве Индии все единодушно думают и уж тем более выступают за полный запрет криптовалют. Основная проблема в области трейдинга. Регулятору нужно понимать, откуда, куда и когда поступают деньги. Отношение к криптовалютам, как к товарам, позволит раскрыть новые грани регуляции и существенно упростить процесс работы».
Впрочем, на данный момент никаких официальных заявлений не поступало. По мнению криптосообщества бан на криптовалюты в Индии может стать решающим шагом для прекращения потоков финансирования, которые так необходимы казне. Соответственно, положение страны буквально вынуждает ее обратить свое внимание на пути извлечения профита от работы с новыми финансовыми инструментами. Кроме того, в своих выступлениях многие представители власти неоднократно отмечали свое позитивное отношение к вопросам блокчейн.
К сожалению, достоверность информации остается на совести инсайдера, а криптосообщество может лишь надеяться на выбор мягкой регуляции со стороны властей Индии.
К слову, цифровые монеты достаточно популярны в стране: в недавнем исследовании выяснилось, что индийские женщины покупают криптовалюты чаще мужчин.
текст: Евгения Лиходей, фото: Shutterstock
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