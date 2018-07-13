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Цены на квартиры в районе Марьино упали незначительно
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Цены на квартиры в районе Марьино упали незначительно 

Управа района Марьино 7 часов назад
Фото: Марьинский вестник
Цены на квартиры в районе Марьино за последний месяц снизились на 0,2%. Об этом сообщили специалисты одного из ведущих агентств недвижимости.
— Средняя стоимость квадратного метра в районе Марьино на данный момент составляет 128 070 рублей. Это на 0,2% ниже, чем в мае, — сообщили в агентстве.
Кстати, в рейтинге стоимости жилья в ЮВАО район Марьино делит с районом Капотня седьмую позицию. Самым же «бюджетным» районом по стоимости квартир вновь стал район Выхино-Жулебино — 114 635 рублей за квадратный метр. (еп)
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