Цены на квартиры в районе Марьино упали незначительно

Цены на квартиры в районе Марьино за последний месяц снизились на 0,2%. Об этом сообщили специалисты одного из ведущих агентств недвижимости.

— Средняя стоимость квадратного метра в районе Марьино на данный момент составляет 128 070 рублей. Это на 0,2% ниже, чем в мае, — сообщили в агентстве.

Кстати, в рейтинге стоимости жилья в ЮВАО район Марьино делит с районом Капотня седьмую позицию. Самым же «бюджетным» районом по стоимости квартир вновь стал район Выхино-Жулебино — 114 635 рублей за квадратный метр. (еп)