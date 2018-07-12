Ещё
Аvito: в Калининграде рухнули цены и спрос на аренду квартир
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Аvito: в Калининграде рухнули цены и спрос на аренду квартир 

Клопс.Ru 7 часов назад
В Калининграде резко упали как спрос, так и цены на аренду жилья. Об этом сообщает пресс-служба сервиса «Аvito Недвижимость».
Снижение ажиотажа связано с тем, что в регионе окончились матчи чемпионата мира по футболу и многие болельщики уехали домой. Цены на аренду в итоге упали на 48%, а спрос — более чем на 50%. Сегодня снять квартиру в Калининграде можно в среднем за 1582 рубля за одну ночь.
Такая же ситуация наблюдается и в остальных городах, принимающих ЧМ. Только в Санкт-Петербурге спрос на краткосрочную аренду жилья растёт.
Клопс.Ru: последние новости
Рост зарплат и дефицит специалистов: эксперты проанализировали рынок труда в Калининграде Названы муниципалитеты Калининградской области с самым низким тарифом на отопление В Калининградской области на этой неделе снижается атмосферное давление
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Ответ Москвы Тимошенко, новая работа для Мутко и другие события дня5
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки83
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии148
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом227
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
01:01
В Москве стало легче дышать
Общество Новости Москвы
02:18
Трамп пошутил над речью Макрона
В мире Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение