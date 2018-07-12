Аvito: в Калининграде рухнули цены и спрос на аренду квартир 

В Калининграде резко упали как спрос, так и цены на аренду жилья. Об этом сообщает пресс-служба сервиса «Аvito Недвижимость».
Снижение ажиотажа связано с тем, что в регионе окончились матчи чемпионата мира по футболу и многие болельщики уехали домой. Цены на аренду в итоге упали на 48%, а спрос — более чем на 50%. Сегодня снять квартиру в Калининграде можно в среднем за 1582 рубля за одну ночь.
Такая же ситуация наблюдается и в остальных городах, принимающих ЧМ. Только в Санкт-Петербурге спрос на краткосрочную аренду жилья растёт.