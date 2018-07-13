Цены на жилье в Печатниках поползли вверх

Цены на жилье в Печатниках за последний месяц поползли вверх — такие данные приводят аналитики агентства «IRN».

— Рынок продажи вторичного жилья в Печатниках оживился. В настоящее время средняя стоимость квадратного метра в районе составляет 124 151 рубль. Это на 0,5% больше, чем в прошлом месяце, — рассказали в агентстве.

Несмотря на рост цен, позиция Печатников в рейтинге округа не изменилась: он по-прежнему занимает 11-е место из 12. При этом самым «бюджетным» районом по стоимости квартир в ЮВАО вновь стал Выхино-Жулебино. Стоимость квадрата здесь — 114 635 рублей за квадратный метр. (еп)