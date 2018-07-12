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Сколько стоит проезд в общественном транспорте в городах СКФО?
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Сколько стоит проезд в общественном транспорте в городах СКФО? 

АиФ Ставрополье 11 часов назад
Фото: АиФ Ставрополье
В Ставрополе повышают тарифы на проезд в общественном транспорте. А сколько платят пассажиры в других городах Северного Кавказа?
Как сообщили в администрации краевой столицы, с 15 июля на три рубля дороже будет обходиться одна поездка в маршрутном такси и автобусе. В первом случае проезд будет стоить 23 рубля, во втором — 21 рублей. В троллейбусе одна поездка обходится в 15 рублей, и в ближайшее время тариф не поменяют.
В мае этого года также на три рубля подорожал проезд в маршрутке в городе-спутнике Ставрополя Михайловске. Теперь одна поездка стоит 20 рублей.
В столицах Кабардино-Балкарии, Ингушетии и Карачаево-Черкесии, как рассказали местные жители, повышения цен на проезд не ожидают. В Черкесске билеты в автобусах и троллейбусах стоят одинаково — 15 рублей, микроавтобусы для перевозки пассажиров не используют. В Нальчике тарифы на проезд не меняют уже в течение трёх лет. Там поездка в маршрутке обходится в 15 рублей, а в троллейбусе и автобусе — в 13 рублей. А в Магасе проезд в автобусе стоит всего 5 рублей.
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