Сколько стоит проезд в общественном транспорте в городах СКФО?

Ставрополе повышают тарифы на проезд в общественном транспорте. А сколько платят пассажиры в других городах Северного Кавказа?

Как сообщили в администрации краевой столицы, с 15 июля на три рубля дороже будет обходиться одна поездка в маршрутном такси и автобусе. В первом случае проезд будет стоить 23 рубля, во втором — 21 рублей. В троллейбусе одна поездка обходится в 15 рублей, и в ближайшее время тариф не поменяют.

В мае этого года также на три рубля подорожал проезд в маршрутке в городе-спутнике Ставрополя Михайловске. Теперь одна поездка стоит 20 рублей.