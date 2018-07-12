Ещё
После ЧМ-2018 в Екатеринбурге осиротели съемные квартиры
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

После ЧМ-2018 в Екатеринбурге осиротели съемные квартиры 

РИА «ФедералПресс» 7 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
После того, как все матчи в рамках Чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге миновали, а иностранные и иногородние болельщики разъехались, цены на аренду жилья резко упали. И такая участь постигла рынок недвижимости во почти всех городах-участниках мундиаля. Согласно исследованию, которое провели специалисты портала бесплатных объявлений «Avito Недвижимость», спрос на краткосрочную аренду квартир упал на 80% по сравнению с 14 июня, а цена снизилась более чем на половину — на 67%.
Из объявлений, предлагающие снять квартиру, исчезли те, в который значилась заоблачная цена за сутки проживания в районе «Екатеринбург Арены». Напомним, максимальная стоимость за один день аренды в дни матчей составила 380 тысяч рублей. Сейчас максимальные арендные ставки упали на 60%, и самая дорогая квартира стоит 28 тысяч рублей в сутки.
Также отметим, что на рынке долгосрочной аредны недвижимости сложилась противоположная ситуация: чтобы снять квартиру на более длительное время, придется выложить больше денег, нежели два месяца назад.
Фото: pixabay.com
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Два цеха завода «РУМО» выставлены на торги LG анонсировал первый складной смартфон «На тех миллиардах, которые выделяют в качестве компенсации за дорогой дизель, наживутся все, только не фермеры»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Ответ Москвы Тимошенко, новая работа для Мутко и другие события дня4
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки82
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии148
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом227
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
01:01
В Москве стало легче дышать
Общество Новости Москвы
02:18
Трамп пошутил над речью Макрона
В мире Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение