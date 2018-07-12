После ЧМ-2018 в Екатеринбурге осиротели съемные квартиры

После того, как все матчи в рамках Чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге миновали, а иностранные и иногородние болельщики разъехались, цены на аренду жилья резко упали. И такая участь постигла рынок недвижимости во почти всех городах-участниках мундиаля. Согласно исследованию, которое провели специалисты портала бесплатных объявлений «Avito Недвижимость», спрос на краткосрочную аренду квартир упал на 80% по сравнению с 14 июня, а цена снизилась более чем на половину — на 67%.

Из объявлений, предлагающие снять квартиру, исчезли те, в который значилась заоблачная цена за сутки проживания в районе «Екатеринбург Арены». Напомним, максимальная стоимость за один день аренды в дни матчей составила 380 тысяч рублей. Сейчас максимальные арендные ставки упали на 60%, и самая дорогая квартира стоит 28 тысяч рублей в сутки.

Также отметим, что на рынке долгосрочной аредны недвижимости сложилась противоположная ситуация: чтобы снять квартиру на более длительное время, придется выложить больше денег, нежели два месяца назад.

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