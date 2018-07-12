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Цена дня. Как оплачивается разный труд в Алтайском крае
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Цена дня. Как оплачивается разный труд в Алтайском крае 

АиФ — Алтай 7 часов назад
Фото: АиФ - Алтай
Трудовой кодекс Российской Федерации устанавливает недельную норму работы в 40 часов. Или 8 часов в день при пятидневной рабочей неделе. Соответственно в месяц выходит 21-22 рабочих дня, исключая праздники и выходные. Так, в январе и феврале рабочих дней у россиян меньше, зато в августе их 23.
За восемь рабочих часов специалисты разных профессий и уровня зарабатывают разные деньги. АиФ-Алтай решил выяснить, во сколько ценится день труда жителя края в зависимости от должности и профессии. По данным статистики средний житель края зарабатывает сегодня 1100 рублей в день. Или почти 140 рублей в час.
Средние показатели
Санитарка районной больницы в Каменском районе Алтайского края, по данным Алтайкрайстата, получала в январе-марте в среднем 16831 рубль в месяц — условно, около 800 рублей в день. Воспитатель детского дошкольного учреждения в Чарышском районе в тот же период получала в среднем 650 рублей в день — 13820 рублей в месяц. Средний работник культуры в городе Рубцовске зарабатывает за день 870 рублей — 18410 рублей в месяц.
В целом по краю меньше всего получают работники гостиниц и сферы общественного питания — меньше 600 рублей в день. Это усреднённый работник. Конкретный человек, даже перерабатывая, может получать меньше. Больше всех ожидаемо получают работники финансовой и страховой сферы. Один рабочий день приносит работнику банка почти 2 тыс. рублей заработка.
Конечно, усреднённые социологические данные часто страдают обобщениями, которые мало что говорят о жизни большинства людей. Один директор с зарплатой в 100 тыс. рублей и 20 его сотрудников с зарплатой 10 тыс. рублей дадут статистически среднюю зарплату по предприятию в 14,2 тыс. рублей. И финансовое благополучие большинства окажется переоценённым почти в полтора раза. Поэтому доход конкретных людей с конкретной должностью может более точно обрисовать картину стоимости рабочего дня в регионе. Представители народа — депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания и Барнаульской городской Думы каждый год сообщают о полученных доходах, которые складываются в основном из их зарплаты и, куда реже, из продажи имущества, наследства или выигрыша в лотерею.
Декларации депутатов
Кладовщик Пётр Пугаев, депутат гордумы, заработал в прошлом году 112 тыс. рублей, получая примерно 440 рублей в день. Директор детской школы искусств Лариса Белькова получила доход в 539 тыс. рублей — около 2 тыс. рублей в день. Преподаватель Алтайского государственного музыкального колледжа Инесса Грицай зарабатывала в 2017 году по 2,4 тыс. рублей в день — 643 тыс. рублей в год. А директор средней образовательной школы №132 Инна Борисенко, так же депутат гордумы, получала в день 4,2 тыс. рублей — 1,1 млн рублей в год.
Профессор кафедры хирургической стоматологии АГМУ Елена Хрусталева зарабатывала в прошлом году по 7,4 тыс. рублей в день. А председатель совета директоров пивоваренного завода Андрей Солодилов получал каждый день, включая праздники и выходные 61 тыс. рублей. Коллега заслуженного пивовара, директор по стратегическому развитию и управлению и так же депутат гордумы Александр Локтев зарабатывал в день по 115 тыс. рублей.
Среди депутатов краевого заксобрания картина схожая. Так, бизнесмен Дмитрий Аганов задекларировал доход в 98 млн рублей — 268 тыс. рублей в день. А директор дорожно-строительного управления Николай Данилин заработал за год 12,3 млн рублей — 33 тыс. рублей в день.
Квартира в день
Но куда больше депутатов получают миллиардеры Алтайского края, которые, по данным налоговой службы, заняты в сфере молокопереработки и оптовой торговле. Число миллиардеров, то есть лиц, которые показывают ежегодный официальный доход больше 1 млрд рублей в крае постоянно колеблется — от одного до пяти человек. По итогам прошлого года их оказалось трое. Дневной доход этих бизнесменов — 2,7 млн рублей. Каждый день, возвращаясь с работы, они могут купить кроме хлеба, морковки и яблок квартиру или машину. 29 человек в крае зарабатывают в год более 100 млн рублей и 205 человек — от 10 до 100 млн рублей. Их рабочий день стоит от 27 до 270 тыс. рублей — тоже достаточно, чтобы планировать покупки в продуктовом магазине, не ограничивая себя.
Доходы миллиардеров края в пять тысяч раз выше зарплаты санитарок в Каменском районе. Иначе говоря, санитаркам нужно трудиться почти 14 лет, чтобы заработать сумму, получаемую бизнесменами за день. Но все доходы — и богатых, и бедных — складываются в статистику, которая говорит, что средний житель Алтайского края живёт в среднем вполне приемлемо, получая среднюю зарплату в 23,5 тыс. рублей в месяц.
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