Ещё
После ЧМ в Самаре рухнули цены на краткосрочную аренду жилья
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

После ЧМ в Самаре рухнули цены на краткосрочную аренду жилья 

Волга Ньюс 7 часов назад
Самара, принявшая последний матч 7 июля, не стала исключением: по сравнению с началом мундиаля цена упала на 55%, а спрос — на 46%.
В среднем он упал на 41% во всех городах-участниках, кроме Санкт-Петербурга. В городе на Неве он вырос на 83%. Больше всего спрос снизился в Екатеринбурге (-80%), Казани (-62%) и Калининграде (-54%).
По данным «Avito Недвижимость», на последней неделе мундиаля средняя цена краткосрочной аренды квартир по объявлениям в Самаре составляла 2,9 тыс. руб. за ночь. В начале июня этот показатель составлял около 7 тыс. рублей.
Волга Ньюс: последние новости
На вторичном рынке Самары квартиры продаются за 58 тыс. руб. за 1 кв. метр В парке Дружбы в Самаре можно будет пройти тест на ВИЧ ПАО Кузнецов из-за убытка не будет выплачивать дивиденды за 2017 год
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Ответ Москвы Тимошенко, новая работа для Мутко и другие события дня4
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки82
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии148
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом227
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
01:01
В Москве стало легче дышать
Общество Новости Москвы
02:18
Трамп пошутил над речью Макрона
В мире Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение