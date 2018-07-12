После ЧМ в Самаре рухнули цены на краткосрочную аренду жилья

Самара , принявшая последний матч 7 июля, не стала исключением: по сравнению с началом мундиаля цена упала на 55%, а спрос — на 46%.

В среднем он упал на 41% во всех городах-участниках, кроме Санкт-Петербурга . В городе на Неве он вырос на 83%. Больше всего спрос снизился в Екатеринбурге (-80%), Казани (-62%) и Калининграде (-54%).

По данным «Avito Недвижимость», на последней неделе мундиаля средняя цена краткосрочной аренды квартир по объявлениям в Самаре составляла 2,9 тыс. руб. за ночь. В начале июня этот показатель составлял около 7 тыс. рублей.