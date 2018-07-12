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Акцию «День открытых дверей для предпринимателей» проведет Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области
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Акцию «День открытых дверей для предпринимателей» проведет Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области 

Newsroom24 11 часов назад
Фото: Newsroom24
ОБ этом сообщает пресс-служба Управления.
Мероприятие будет проходить с 10:00 до 16:00 в Управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области и территориальных отделах пройдет акция «День открытых дверей для предпринимателей».
Специалисты Управления проведут консультирование предпринимателей по наиболее актуальным проблемам с разъяснением требований законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защите прав потребителей.
В день проведения акции будет работать «горячая» телефонная линия, предприниматели могут обращаться за консультацией по телефону 436-78-90.
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