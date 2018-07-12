Акцию «День открытых дверей для предпринимателей» проведет Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области

ОБ этом сообщает пресс-служба Управления.

Мероприятие будет проходить с 10:00 до 16:00 в Управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области и территориальных отделах пройдет акция «День открытых дверей для предпринимателей».

Специалисты Управления проведут консультирование предпринимателей по наиболее актуальным проблемам с разъяснением требований законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защите прав потребителей.

В день проведения акции будет работать «горячая» телефонная линия, предприниматели могут обращаться за консультацией по телефону 436-78-90.