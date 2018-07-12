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В Ростовской области назвали лучших экспортеров
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В Ростовской области назвали лучших экспортеров 

Деловое сообщество 12 часов назад
В Ростовской области подвели итоги конкурса «Лучший экспортер Дона» за 2017 год. Об этом сообщили в правительстве донского региона. Номинанты оценивались по трем категориям — в зависимости от объемов экспорта за предыдущий календарный год: I категория — свыше 10 млн долл; II категория — от 1 до 10 млн долл; III категория — до 1 млн долл.
По итогам 2017 победителями в первой категории стали Таганрогский металлургический завод и завод Ростсельмаш, а во второй и третьих — торговый дом «Полимерпром» и компания «Бонум». Также дипломами лауреатов отмечены «Роствертол», «Каменскволокно», «Атлантис-Пак», «Донской табак», «Азов-Тэк» и другие компании.
Как отметили в правительстве Ростовской области, конкурс, проводимый уже в третий раз, ставит своей целью стимулирование экспортной деятельности производителей и поставщиков готовой продукции региона.
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