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Биржи АТР закрылись ростом
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Биржи АТР закрылись ростом после падения днем ранее 

Прайм 12 часов назад
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись коррекционным ростом индексов после падения днем ранее на новостях об обострении торгового конфликта между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 2,16% — до 2837,66 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 2,74%, до 1597,17 пункта. Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,6% и составил 28480,83 пункта, корейский KOSPI — на 0,19%, до 2285,06 пункта. Японский Nikkei 225 прибавил 1,17%, до 22187,96 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — 0,85%, до 6268,3 пункта.
В четверг на азиатских рынках произошла коррекция после существенного падения в среду на фоне новостей о том, что власти США готовятся ввести дополнительные пошлины в отношении китайского экспорта в США годовым объемом поставок в 200 миллиардов долларов.
"Перспективы очередной порции американских пошлин в отношении китайских товаров возродили опасения того, что торговые стычки между Вашингтоном и Пекином могут обостриться. При этом некоторые инвесторы опасаются, что полномасштабная глобальная торговая война может стать реальностью", — приводит агентство Франс Пресс слова главы отдела торговли по АТР брокерской компании OANDA Стивена Иннеса (Stephen Innes).
Участники торгов обратили внимание и на корпоративные новости региона. Так, в среду вечером стало известно, что министерство торговли США подписало договор об условном депонировании с китайской телекоммуникационной компанией ZTE Corporation, по которому она выплатит гарантию в размере 400 миллионов долларов. Согласно релизу Минторга страны, после этого с компании будет снят запрет на торговлю в США. Акции ZTE в Гонконге подорожали на 24%, а на бирже Шэньчжэня — на 10%.
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