Биржи АТР закрылись ростом после падения днем ранее

Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись коррекционным ростом индексов после падения днем ранее на новостях об обострении торгового конфликта между США Китаем , свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 2,16% — до 2837,66 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 2,74%, до 1597,17 пункта. Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,6% и составил 28480,83 пункта, корейский KOSPI — на 0,19%, до 2285,06 пункта. Японский Nikkei 225 прибавил 1,17%, до 22187,96 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — 0,85%, до 6268,3 пункта.

В четверг на азиатских рынках произошла коррекция после существенного падения в среду на фоне новостей о том, что власти США готовятся ввести дополнительные пошлины в отношении китайского экспорта в США годовым объемом поставок в 200 миллиардов долларов.

"Перспективы очередной порции американских пошлин в отношении китайских товаров возродили опасения того, что торговые стычки между Вашингтоном и Пекином могут обостриться. При этом некоторые инвесторы опасаются, что полномасштабная глобальная торговая война может стать реальностью", — приводит агентство Франс Пресс слова главы отдела торговли по АТР брокерской компании OANDA Стивена Иннеса (Stephen Innes).