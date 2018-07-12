Евробонды РФ отозвались на действия США незначительным снижением котировок 

Вчера внешний фон для российских бумаг был негативным: США вступили в новую фазу торговой войны. Впрочем, реакция была достаточно умеренной. Доходность UST10 лишь утром достигла локального минимума 2,83% на росте спроса на защитные активы, а потом в течение дня вернулась к отметке 2,86%. Отрицательным фактором стало и то, что в ответ на обострение торгового конфликта вниз пошли цены на нефть, однако ее рекордное падение, имевшее место вечером, еще не отражено в котировках российских бумаг. Суверенные еврооблигации РФ начали торги достаточно сдержанным падением котировок, к тому же к вечеру они смогли частично восстановиться, и по результатам сессии потери были незначительными. Так, длинные евробонды подешевели на 0,2–0,3 п.п. от номинала, среднесрочные выпуски — лишь на 0,1 п.п. Доходности вдоль суверенной кривой выросли на 1–2 б.п. Евробонды других развивающихся рынков завершили день умеренным падением. Учитывая вчерашний сдержанный отклик инвесторов начало новой фазы торговой войны, если введение новых пошлин затянется до конца августа и Китай в течение этого периода воздержится от ответных мер, то на рынки в ближайшее время едва ли вернется напряженность, которая наблюдалась в последние месяцы. При таком развитии событий мы ожидаем лишь небольшую коррекцию. Наибольшим риском при дальнейшей эскалации торговой войны представляется то, что Китай, обладающий значительно меньшими возможностями давления с помощью пошлин, способен приостановить покупки американских гособлигаций. Это могло бы вызвать значительный рост доходностей UST и оказать существенное давление на котировки российских бумаг, но вероятность такого сценария, на наш взгляд, невелика.
В российском корпоративном сегменте большинство бумаг продемонстрировали нейтральную динамику, однако, несмотря на неблагоприятную ситуацию на рынке и некоторое падение котировок суверенных бумаг, отдельные выпуски все же продолжили расти в цене. В нефтегазовом секторе немного подешевели лишь длинные бумаги Газпрома — на 0,1-0,3 п.п., цены остальных бумаг не изменились. Евробонды ВЭБа и «вечный» суборд ВТБ потеряли по 0,2 п.п. от номинала, котировки выпусков Сбербанка были стабильны. В то же время суборд CRBKMO’27 (YTC 11,9%) вновь подорожал, на 0,6 п.п. В металлургическом секторе наблюдалась преимущественно нейтральная динамика, однако TRUBRU’20 (YTM 5,2%) вырос на 0,6 п.п. от номинала, а выпуски PGILLN’22 (YTM 5,2%) и METINR’20 (YTM 4,7%) прибавили по 0,2 п.п. Позитивную динамику также продемонстрировали евробонды PHORRU’23 (YTM 4,9%) и GTLKOA’21 (YTM 5,5%) — плюс 0,2 п.п. и 0,3 п.п. соответственно. Сегодня внешний фон снова негативный: рекордное падение цен на нефть вчера вечером может оказать давление на российские бумаги. Доходность UST10 утром немного выросла до 2,86%. Азиатские рынки и фьючерсы на американские индексы сегодня в плюсе.