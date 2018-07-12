Стоимость посуточной аренды квартир в городах ЧМ-2018 к концу турнира упала до 9 раз

Средняя стоимость посуточной аренды квартир в городах-организаторах чемпионата мира по футболу сократилась до 9 раз к концу турнира, говорится в исследовании Avito. Значительнее всего упала средняя стоимость аренды квартир в Волгограде — с 25 844 руб. в сутки 14 июня до 2,8 тыс. руб. 2,86 тыс. руб. 8 июля. Екатеринбурге средняя стоимость снизилась на 67%, в Самаре — на 55%, в Саранске — на 52%, в Калининграде — на 48%. Средняя цена во всех 11 городах ЧМ-2018 снизилась на 44%. Единственный город, принимавший ЧМ, в котором выросли цены — Сочи . Если на начало ЧМ-2018 средняя стоимость аренды квартиры составляла 2491 руб., то к 8 июля цены выросли на 2% — до 2538 руб. за сутки.