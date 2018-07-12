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Стоимость посуточной аренды квартир в городах ЧМ-2018 к концу турнира упала до 9 раз
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Стоимость посуточной аренды квартир в городах ЧМ-2018 к концу турнира упала до 9 раз 

Rambler News Service 8 часов назад
Средняя стоимость посуточной аренды квартир в городах-организаторах чемпионата мира по футболу сократилась до 9 раз к концу турнира, говорится в исследовании Avito.
Значительнее всего упала средняя стоимость аренды квартир в Волгограде — с 25 844 руб. в сутки 14 июня до 2,8 тыс. руб. 2,86 тыс. руб. 8 июля.
В Екатеринбурге средняя стоимость снизилась на 67%, в Самаре — на 55%, в Саранске — на 52%, в Калининграде — на 48%. Средняя цена во всех 11 городах ЧМ-2018 снизилась на 44%.
Единственный город, принимавший ЧМ, в котором выросли цены — Сочи. Если на начало ЧМ-2018 средняя стоимость аренды квартиры составляла 2491 руб., то к 8 июля цены выросли на 2% — до 2538 руб. за сутки.
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