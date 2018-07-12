INFOLine Rail Russia TOP: дефицит полувагонов провоцирует рост арендных ставок

Договоры аренды на срок от одного года заключаются по ставкам не ниже 1700-1800 руб. без НДС, причем, по данным мониторинга INFOLine , потенциальные арендодатели часто отказываются заключать договоры аренды, объясняя это тем, что доходность оперирования составляет от 2500 руб. и выше в сутки на фоне быстрого роста грузооборота и перевозок (особенно угля в направлении портов Дальнего Востока), а также пополнения парка в основном инновационными полувагонами, которые преимущественно используются для ограниченной номенклатуры экспортных грузов. По мнению аналитиков INFOLine, сохраняется разделение рынка на два сегмента: инновационные полувагоны, ориентированные преимущественно на перевозку экспортных грузов (при порожнем возврате) или угля и руды в адрес крупнейших потребителей (то есть не вполне «универсальный» парк) и типовые полувагоны, обеспечивающие общесетевые перевозки, например, строительных грузов, или экспортные перевозки в адрес портов, осуществляющих грейферную разгрузку (то есть с высоким риском повреждения парка). Повышательное давление на уровень арендных ставок, кроме роста грузооборота и перевозок, оказывает сложная обстановка на сети в связи с проведением чемпионата мира по футболу, активизацией ремонтных работ " РЖД ", ростом количества отцепок парка в ТОР по тонкому гребню колеса, а также масштабным повышением цен и дефицитом комплектующих.

Специалисты INFOLine прогнозируют, что установившийся в I полугодии 2018 года уровень цен на полувагоны (от 2,6 млн руб. без НДС за типовые полувагоны и 2,9-3,3 млн — за инновационные с увеличенной осевой нагрузкой) сохранится как минимум до конца 2019 года, причем с тенденцией к росту, что объясняется масштабным повышением цен на комплектующие: цены на колеса в 2018 году выросли в 2 раза по сравнению с уровнем 2017 года и составляют 45-50 тыс. руб. без НДС, а цены на крупное вагонное литьё — почти в 2 раза и приблизились к 80 тыс. руб. без НДС за раму и балку.