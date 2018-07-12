Зарплаты в Алтайском крае по-прежнему остаются самыми низкими в Сибири

Новосибирскстат проанализировал зарплату работников организаций регионов Сибирского федерального округа. Как оказалось, у жителей Алтайского края самый низкий доход — 23559 руб. Данные приведены за январь-апрель 2018 года.

В соседнем Алтае средняя зарплата — 27 570 руб. В остальных же регионах доход работников выше 30 тысяч рублей.

Высокий заработок в Красноярском крае — 42 718 руб., Томской (39549 руб.), Иркутской областях (39718 руб.).

По-прежнему в Алтайском крае самая высокая зарплата остается у работников, занятых в финансовой и страховой деятельности (41012 руб.), в госуправлении и обеспечении военной безопасности (32890 руб.), а также добыче полезных ископаемых (31909 руб.). А самый низкий доход у работников гостиниц, общепита (13370 руб.).