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Зарплаты в Алтайском крае по-прежнему остаются самыми низкими в Сибири
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Зарплаты в Алтайском крае по-прежнему остаются самыми низкими в Сибири 

АиФ — Алтай 9 часов назад
Фото: АиФ - Алтай
Новосибирскстат проанализировал зарплату работников организаций регионов Сибирского федерального округа. Как оказалось, у жителей Алтайского края самый низкий доход — 23559 руб. Данные приведены за январь-апрель 2018 года.
В соседнем Алтае средняя зарплата — 27 570 руб. В остальных же регионах доход работников выше 30 тысяч рублей.
Высокий заработок в Красноярском крае — 42 718 руб., Томской (39549 руб.), Иркутской областях (39718 руб.).
По-прежнему в Алтайском крае самая высокая зарплата остается у работников, занятых в финансовой и страховой деятельности (41012 руб.), в госуправлении и обеспечении военной безопасности (32890 руб.), а также добыче полезных ископаемых (31909 руб.). А самый низкий доход у работников гостиниц, общепита (13370 руб.).
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