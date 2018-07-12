Безработных из Волосово будут информировать о вакансиях с помощью мессенджера

Пилотный проект по информированию клиентов службы занятости об имеющихся вакансиях с помощью мессенджера стартовал в Волосово . Специалисты биржи труда с помощью быстрых сообщений оповещают клиентов не только о том, какие предложения есть у работодателей, но и координируют запись на собеседования, получают «обратную связь», помогают доработать резюме. Также в мессенджере распространяется информация о предстоящих мероприятиях, ярмарках вакансий, массовых собеседованиях, днях открытых дверей на предприятиях и в организациях Ленинградской области

На сегодняшний день клиенты Волосовской биржи труда получили свыше 800 сообщений. В ближайшее время позитивный опыт будет применен и в других районах области.

В регионе сохраняется низкий уровень безработицы — 0,3% от экономически активного населения. В банке вакансий областной биржи труда — свыше 20 тысяч предложений о работе. Самыми востребованными рынком труда специальностями остаются врачи и младший медицинский персонал, а также «синие воротнички» — токари, слесари, плотники, водители, операторы станков. Средняя заработная плата в регионе в 2018 году превысила порог в 41 тысячу рублей.