Ещё
Безработных из Волосово будут информировать о вакансиях с помощью мессенджера
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Безработных из Волосово будут информировать о вакансиях с помощью мессенджера 

Ivyborg.ru 12 часов назад
Пилотный проект по информированию клиентов службы занятости об имеющихся вакансиях с помощью мессенджера стартовал в Волосово. Специалисты биржи труда с помощью быстрых сообщений оповещают клиентов не только о том, какие предложения есть у работодателей, но и координируют запись на собеседования, получают «обратную связь», помогают доработать резюме. Также в мессенджере распространяется информация о предстоящих мероприятиях, ярмарках вакансий, массовых собеседованиях, днях открытых дверей на предприятиях и в организациях Ленинградской области.
На сегодняшний день клиенты Волосовской биржи труда получили свыше 800 сообщений. В ближайшее время позитивный опыт будет применен и в других районах области.
В регионе сохраняется низкий уровень безработицы — 0,3% от экономически активного населения. В банке вакансий областной биржи труда — свыше 20 тысяч предложений о работе. Самыми востребованными рынком труда специальностями остаются врачи и младший медицинский персонал, а также «синие воротнички» — токари, слесари, плотники, водители, операторы станков. Средняя заработная плата в регионе в 2018 году превысила порог в 41 тысячу рублей.
Ivyborg.ru: последние новости
Рынок труда Ленобласти растет Во Всеволожском районе собрали 2 грузовика покрышек для детских площадок и стадионов «Северный поток» остановят через неделю
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Солсбери произошел новый инцидент122
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала94
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС168
Умер Виктор Фетисов3
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение