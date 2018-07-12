Ещё
Госдума приняла закон о передаче изъятой Генпрокуратурой валюты в СК
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Госдума приняла закон о передаче изъятой Генпрокуратурой валюты в СК 

РИА Новости 12 часов назад
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Госдума приняла закон, который позволит Генпрокуратуре передать Следственному комитету РФ иностранную валюту, изъятую в рамках предварительного следствия и хранящуюся на ее счетах.
Генпрокуратуре с момента создания СК необходимо передать ему денежные средства в иностранной валюте, которые были изъяты ранее и до настоящего времени хранятся на ее внебюджетных счетах по учету средств, поступающих во временное распоряжение.
На таких внебюджетных счетах Генпрокуратуры в банках, по информации кабмина, более 10 лет числятся и не востребованы денежные средства на сумму 4,91 миллиона рублей, а также в иностранной валюте на сумму 1,74 тысячи фунтов стерлингов, 110 тысяч японских иен, 4,279 миллиона долларов и 61,125 тысячи евро.
Закон должен вступить в силу по истечении 30 дней после дня его официального опубликования.
Последние новости
"Тема закрыта". Захарова прокомментировала слова генсека НАТО о Крыме "ФСБ по всей Украине". Порошенко пожаловался на Россию на саммите НАТО Водитель Audi проехал по Подмосковью со скоростью истребителя Су-15
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Солсбери произошел новый инцидент124
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками327
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала95
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС168
Умер Виктор Фетисов3
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение