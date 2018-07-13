В Йошкар-Оле некоторые перевозчики подняли стоимость проезда 

В Йошкар-Оле некоторые частные перевозчики с 13 июля увеличили стоимость проезда, сообщают горожане в соцсетях.
Как стало известно «ФедералПресс», цены на проезд в городе выросли неравномерно. Одна часть перевозчиков повысила стоимость на 2, 3 или 5 рублей, друга не ограничилась рублями и установила стоимость: 23 рубля 5 копеек и 23 рубля 25 копеек.
«Как водители думают давать сдачу пассажирам с 23 рублей 25 копеек, интересно», — удивляется Маргарита Иванова. «Думают, что мы не будем требовать сдачу», — рассуждает другой пользователь соцсети.
В администрации Йошкар-Олы «ФедералПресс» попросили отправить официальный запрос. Однако на момент публикации текста ответ получен не был.
Напомним, в мае частные перевозчики Йошкар-Олы ввели в эксплуатацию 4 автобуса среднего класса, оборудованных для перевозки маломобильных групп населения.
Кстати, в рамках сотрудничества между главой Марий Эл Александром Евстифеевым и мэром Москвы Сергеем Собяниным в республику будет безвозмездно передано около 50 пассажирских автобусов и троллейбусов.
Фото: ФедералПресс / Евгений Поторочин