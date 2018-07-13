В Йошкар-Оле некоторые перевозчики подняли стоимость проезда

Йошкар-Оле некоторые частные перевозчики с 13 июля увеличили стоимость проезда, сообщают горожане в соцсетях.

Как стало известно «ФедералПресс» , цены на проезд в городе выросли неравномерно. Одна часть перевозчиков повысила стоимость на 2, 3 или 5 рублей, друга не ограничилась рублями и установила стоимость: 23 рубля 5 копеек и 23 рубля 25 копеек.

«Как водители думают давать сдачу пассажирам с 23 рублей 25 копеек, интересно», — удивляется Маргарита Иванова . «Думают, что мы не будем требовать сдачу», — рассуждает другой пользователь соцсети.

В администрации Йошкар-Олы «ФедералПресс» попросили отправить официальный запрос. Однако на момент публикации текста ответ получен не был.

Напомним, в мае частные перевозчики Йошкар-Олы ввели в эксплуатацию 4 автобуса среднего класса, оборудованных для перевозки маломобильных групп населения.