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Благотворительная акция стартовала в районе
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Благотворительная акция стартовала в районе 

Управа района Мещанский города Москвы 13 часов назад
Фото: Мещанская Слобода
Центр занятости молодежи 11 июля запустил в районе благотворительную акцию «Поможем семьям вместе!».
Неравнодушных москвичей просят принести свои детские вещи для ребят из малообеспеченных и многодетных семей по адресу: улица Щепкина, дом 38, строение 1. Отметим, что одежда может быть как новая, так и поношенная.
— Крайне важно оказать людям безвозмездную помощь и поддержку в трудных жизненных ситуациях, — прокомментировал глава управы района Дмитрий Башаров на личной странице в социальной сети.
Акция продлится до 10 августа.
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