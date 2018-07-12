Благотворительная акция стартовала в районе

Центр занятости молодежи 11 июля запустил в районе благотворительную акцию «Поможем семьям вместе!».

Неравнодушных москвичей просят принести свои детские вещи для ребят из малообеспеченных и многодетных семей по адресу: улица Щепкина, дом 38, строение 1. Отметим, что одежда может быть как новая, так и поношенная.

— Крайне важно оказать людям безвозмездную помощь и поддержку в трудных жизненных ситуациях, — прокомментировал глава управы района Дмитрий Башаров на личной странице в социальной сети.

Акция продлится до 10 августа.