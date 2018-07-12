«Нижний» рынок Ставрополя ждёт реновация

Муниципальный рынок №1 в Ставрополе готовят к реконструкции, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе горадминистрации.

Реконструкция «Нижнего» рынка затронет главное здание и другие помещения. Подрядчик должен будет сохранить формат рыночной торговли с открытыми прилавками и архитектурный стиль советской эпохи, но при этом сделать торговые места привлекательными и соответствующими санитарным нормам и правилам.

По словам горадминистрации, после реконструкции на «Нижнем» рынке появятся современные кафе и фудкорты, системы вентиляции и кондиционирования, зоны для утилизации мусора, складские помещения. Кроме того, после реновации рынка откроют более 150 парковочных мест для посетителей и торговцев. Первую очередь проекта подрядчик обещает завершить в мае 2019 года.

Для удобства горожан во время реконструкции рынок продолжит работать.