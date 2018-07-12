В Тверской области в 2017 году сделали 5 тысяч абортов, в том числе 23 девочки-подростка

Тверская область присоединилась к Всероссийской информационно-просветительской акции «Подари мне жизнь!», цель которой привлечь внимание общественности к проблеме абортов и объединить усилия в их снижении и профилактике, сообщает Министерство здравоохранения Тверской области.

В рамках этой акции 11 июля в Перинатальном центре им. Бакуниной прошел праздник, на который были приглашены сотрудники центра со своими детьми, а также пациенты, у которых здесь родились дети.

— Такой праздник мы проводим ежегодно. Обычно накануне Всероссийского дня семьи, любви и верности, который в свою очередь приурочен ко Дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии, покровительствующих семье и браку в православной традиции, — рассказывает главный врач Перинатального центра им. Бакуниной Людмила Гребенщикова. — Здоровая семья — это основа государства, и от медицинских работников здесь многое зависит. Наш праздник приурочен также к Всероссийской акции «Подари мне жизнь». Хочу отметить, что за 10 лет работы количество абортов в Тверской области снизилось в 3 раза с 15 до 5 тысяч. При этом в подростковой группе (14 лет) их количество упало с 423 в 2007 году до 23 в 2017 году. При этом практически все они были проведены по медицинским показаниям.