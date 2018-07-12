Бумаги компаний РФ в Лондоне торгуются в минусе, кроме TCS Group

Бумаги российских компаний в четверг торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE) в красной зоне, за исключением TCS Group, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.22 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 1,45% — до 6,48 доллара, "Лукойла" — на 1,28%, до 68,69 доллара, "Новатэка" — на 0,1%, до 154,55 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 1,64% — до 4,59 доллара, "Газпром нефти" — на 0,46%, до 27,18 доллара.

Стоимость бумаг ВТБ уменьшалась на 0,77% — до 1,55 доллара, Сбербанка — на 0,85%, до 15,12 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дорожали на 2,42% — до 21,2 доллара.

Цена расписок "Норникеля" уменьшалась на 0,1% — до 18,17 доллара, "Северстали" — на 2,44%, до 15,17 доллара, НЛМК — на 1,25%, до 25,3 доллара.

Бумаги "Магнита" дешевели на 0,83% — до 17,32 доллара, "Ленты" — на 0,19%, до 5,33 доллара, АФК "Система" — на 1,25%, до 2,85 доллара.