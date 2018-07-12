Спрос на госсобственность Челябинской области продолжает падать

По причине отсутствия заявок Фонд имущества Челябинской области признал несостоявшимся открытый аукцион по продаже находящегося в региональной собственности здания бывшей поликлиники в Магнитогорске с земельным участком, — передает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на официальные материалы организатора торгов.

Нежилое трехэтажное кирпичное здание поликлиники площадью тысяча 479 кв.метров с подземным этажом и пластиковыми окнами, земельным участком площадью три тысячи 209 кв.метров на улице Ухтомского, 6 предлагалось потенциальным покупателям по стартовой цене всего в 17 миллионов 112 тысяч рублей. Но желающих купить ничем не обремененную недвижимость даже за эту символическую цену не нашлось. На участие в торгах не поступило ни одной заявки.

Падение спроса на нежилую недвижимость даже в крупных городах Южного Урала свидетельствует о продолжающемся снижении инвестиционной привлекательности региона.