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Спрос на госсобственность Челябинской области продолжает падать
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Спрос на госсобственность Челябинской области продолжает падать 

АиФ 10 часов назад
Фото: АиФ
По причине отсутствия заявок Фонд имущества Челябинской области признал несостоявшимся открытый аукцион по продаже находящегося в региональной собственности здания бывшей поликлиники в Магнитогорске с земельным участком, — передает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на официальные материалы организатора торгов.
Нежилое трехэтажное кирпичное здание поликлиники площадью тысяча 479 кв.метров с подземным этажом и пластиковыми окнами, земельным участком площадью три тысячи 209 кв.метров на улице Ухтомского, 6 предлагалось потенциальным покупателям по стартовой цене всего в 17 миллионов 112 тысяч рублей. Но желающих купить ничем не обремененную недвижимость даже за эту символическую цену не нашлось. На участие в торгах не поступило ни одной заявки.
Падение спроса на нежилую недвижимость даже в крупных городах Южного Урала свидетельствует о продолжающемся снижении инвестиционной привлекательности региона.
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