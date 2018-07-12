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Биткоин продолжает дешеветь
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Биткоин продолжает дешеветь, торгуясь около $6,2 тыс. 

Прайм 13 часов назад
Фото: РИА Новости
Цена биткоина (bitcoin) в четверг продолжает снижаться к отметке 6,2 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов. Эксперты ожидают дальнейшего удешевления криптовалюты.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 10.11 мск биткоин дешевел на 2,02% — до 6,237 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин снижался в цене на 2,27% — до 6,2 тысячи долларов.
Другие криптовалюты также преимущественно в минусе: Ripple дешевеет на 1,76% — до 0,437 доллара, Bitcoin Cash — на 0,73%, до 687,94 доллара. Ethereum дорожает на 0,53% — до 436,37 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 246,98 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 43% всего рынка криптовалют.
"Ждем консолидации биткоина выше 6 тысяч долларов с дальнейшим пробитием этого уровня и закреплением ближе к 5,7 тысячи долларов. Пока поводов для оптимизма на рынке биткоина нет", — сказал РИА Новости профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ имени Г. В. Плеханова Константин Ордов.
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